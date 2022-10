Weil ein 43-Jähriger mit seinem Lkw rückwärts fuhr, kam es am Montag gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Mürzzuschlag. Der Fahrer dürfte eine 49-jährige Fußgängerin übersehen haben, dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Die Frau dürfte in weiterer Folge etwa zehn Meter mitgezogen worden und dabei unbestimmten Grades verletzt worden sein. Sie wurde ins LKH Mürzzuschlag gebracht. Laut Zeugenaussagen dürfte der Lenker mit erhöhter Geschwindigkeit retour gefahren sein, die Polizei ist nun mit diesem Unfall betraut.