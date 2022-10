Vor dem Wintereinbruch nimmt die Asfinag ab Montag, dem 10. Oktober, die zweite Grundreinigung der Tunnel auf der S 6 Semmering Schnellstraße vor. Wie bereits in den Vorjahren werden dafür die Kräfte in der Steiermark zusammengezogen, um alle Arbeiten in nur vier Nächten fertigstellen zu können. Unterstützung erhalten die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mürzzuschlag von vier weiteren Autobahnmeistereien (Graz-Raaba, Unterwald, Guggenbach und Warth) sowie von den Elektrikern der Überwachungszentrale Bruck.