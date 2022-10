Vor neun Jahren lernten sich Theresa Fraiß aus Veitsch und Andreas Pusterhofer aus Rettenegg auf der Latschenhütte über Freunde kennen. Geheiratet haben die Pflegeassistentin und der Landwirt am 10. September in der Veitsch. Die Freizeit verbringt das frischvermählte Paar mit ihren Kindern beim Radfahren, Skifahren oder in der Therme.