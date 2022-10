Die neue Woche begann für die Feuerwehren St. Marein/Mürztal und Mürzhofen gleich mit einem Verkehrsunfall auf der S 6, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr ereignete. In Fahrtrichtung Wien hatte kurz vor der Abfahrt St. Marein eine Lenkerin die Kontrolle über ihren Pkw verloren, daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit der Leitschiene und kam in weiterer Folge auf dem zweiten Fahrstreifen zu stehen.