Der Brucker Künstler Frank Peter Hofbauer hat seit dem Jahr 1972 fast 400 Ausstellungen gestaltet, von Hongkong bis New York sowie in vielen europäischen Ländern – und natürlich vor allem in Österreich. Der Maler, der beim weltberühmten fantastischen Realisten Wolfgang Hutter Malerei, Grafik und Druckgrafik studierte, blickt auch auf zahlreiche Ausstellungen in bekannten Galerien in Wien zurück.