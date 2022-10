Es war am Freitagvormittag, als zwei Bergsteiger in Tragöß den Aufstieg auf die 1835 Meter hohe Meßnerin im westlichen Hochschwabmassiv starteten. Von dort setzten sie ihre Wanderung in Richtung Pillsteineralm fort. Im steilen, unwegsamen Gelände kamen die beiden Wanderer aber vom unmarkierten Weg ab. Als in dem felsigen, mit Geröll durchsetzten Gelände schließlich kein Weiterkommen mehr möglich war und die Dämmerung einsetzte, alarmierten sie über den Alpin-Notruf 140 die Bergrettung.