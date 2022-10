Die Entscheidung der Brucker SPÖ, die Sitzungen des Gemeinderats künftig nicht mehr via Livestream auszustrahlen, sorgte in der vergangenen Woche nicht nur für einen Auszug der Opposition. Vielmehr beschäftigt dieser Entschluss nun sogar die steirischen Neos. So lud Klubobmann Niko Swatek nun zu einem Pressegespräch, um sich für eine Beibehaltung auszusprechen: "Eine Abschaffung ist ein Rückschritt." Stattdessen will Swatek, dass derartige Übertragungen bald in allen steirischen Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern verpflichtend sein sollen, einen entsprechenden Antrag auf Landesebene wollen die Neos bei der nächsten Gelegenheit vorlegen.