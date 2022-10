In den vergangenen vier Jahren schrumpfte der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag um knapp 1200 Einwohner, mit Jahresbeginn 2022 waren 98.242 Personen im Bezirk wohnhaft. Als am 1. Jänner 2015 die Gemeindegrenzen des Bezirks neu geordnet wurden, waren es gar noch rund 100.800 Einwohner. Entsprechend groß ist die Freude in jenen Gemeinden, die dem Trend trotzen und dennoch Zuzug lukrieren können. Gleichzeitig stehen sie aber auch vor wesentlichen Herausforderungen, die sich um den Wohnbau ebenso drehen wie um die generelle Infrastruktur und auch die Kinderversorgung.