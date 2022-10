Anfang August äußerten die Freiheitlichen die Sorge, das Leistungsangebot im LKH Mürzzuschlag könnte weiter reduziert werden. Damals ging sogar die Befürchtung um, die Trauma-Ambulanz könnte am Wochenende vollständig geschlossen werden. Erich Schaflinger, langjähriger Primar in Mürzzuschlag und jetzt ärztlicher Leiter des gesamten LKH Hochsteiermark (Bruck, Leoben und Mürzzuschlag), wies diese Gerüchte Mitte August zurück, kündigte aber reduzierte Öffnungszeiten an.