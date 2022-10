Wenn die Asfinag zu einer Eröffnung lädt, ist das Geräusch der Autobahn in der Regel nicht weit. Anders verhielt es sich am Freitagvormittag, als in Maria Schutz - also im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und Niederösterreich - das jüngste Projekt offiziell in Betrieb genommen wurde. Zu hören war da nur das Rauschen des Greisbaches, der eine wesentliche Rolle in jenem Bauwerk spielt, das die Asfinag um 1,7 Millionen Euro errichtet hat: Um besagte Summe entstand dort ein Kleinwasserkraftwerk, das mehr als 40 Prozent jenes Energiebedarfs abdecken soll, der im Tunnel Semmering auf der gleichnamigen S 6 besteht.