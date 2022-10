Die Basilika in Mariazell ist zweifelsfrei das am häufigsten fotografierte Objekt im Wallfahrtsort. Doch auch viele andere Sehenswürdigkeiten, darunter die Mariazellerbahn, der Erlaufsee, das Heimatmuseum oder die Bürgeralpe erfreuen sich bei Touristen aus nah und fern großer Beliebtheit, wenn es darum geht, das passende Motiv vor die Linse zu bekommen. Zuletzt wurden in Mariazell aber auch die Verkehrsschilder vermehrt fotografiert. Dabei sind jene in Mariazell keinesfalls außergewöhnlich, wie es beispielsweise mit den Ampelmännchen in der früheren DDR der Fall ist.