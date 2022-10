Allein im deutschen Sprachraum hat der Schotte Martin Walker drei Millionen Leserinnen und Leser. Wer seine Bücher liest, weiß: Walkers Bücher sind reich an Spannung und Atmosphäre, aber auch mit geschichtlichem Wissen. In seinen mittlerweile 14 Inspector Bruno-Romanen, die in der südfranzösischen Landschaft Périgord spielen, fließen aber auch französische Lebensart, Kulinarisches und fundierte Wein-Kenntnisse ein, die schon viele Leser nach der Lektüre ins Périgord geführt haben, eine der schönsten Landschaften Frankreichs.