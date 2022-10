Nach einer stimmigen Begrüßungsandacht in der Basilika wurde bereits am Freitag den Wallfahrern der 12. Sänger- und Musikantenwallfahrt ein umfangreiches Programm geboten. Es begann mit einem musikalischen Symposium, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Geschichten und Zugänge zum Wallfahrtsmotto "Führe uns in der Versuchung" erzählten. Später waren die Mariazeller Gasthäuser bei den stimmungsvollen Musikantenstammtischen sehr gut besucht.