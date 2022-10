Vor zweieinhalb Jahren wurde der Gemeinderat gewählt, in zweieinhalb Jahren ist es wieder so weit. Dies nützte die ÖVP Kapfenberg für eine Halbzeit-Bilanz, die am Dienstag auf dem Lindenplatz gezogen wurde. Dabei bezeichnete VP-Vizebürgermeister Erwin Fuchs das Klima im Gemeinderat als "etwas verbessert". Er räumte ein, dass eine ganze Reihe von ÖVP-Vorschlägen und -Anträgen von der absolut regierenden SPÖ angenommen worden sei: "Auch wenn sie oft sagen – 'Wir haben es gemacht' – uns geht's in erster Linie um die Stadt und nicht um Parteipolitik."