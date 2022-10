Im weitläufigen Gebiet von Kapellen, Stojen und Raxen werden heute noch 20 Bauernhöfe betrieben, etwa die Hälfte davon im Vollerwerb. Das war früher anders. Der Altenberger Erwin Gruber hat die Geschichte der Bauernhöfe in dieser Region erforscht und in seinem neuen Buch 48 Höfe angeführt: "Ich weiß nicht, wie oft ich nach Graz ins Landesarchiv und in die Landesbibliothek gefahren bin, um Quellenforschung zu betreiben", erzählt er über seine vier Jahre währende Arbeit, die nur durch die erste Coronawelle im Jahr 2020 gehemmt wurde.