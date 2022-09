An einem Wort, das mit dem Buchstaben "T" beginnt und insgesamt acht Buchstaben aufweist, kommt aktuell keine Gemeinde vorbei: der Teuerung. So drehte sich auch in der jüngsten Sitzung des Kapfenberger Gemeinderats vieles darum, wie man die Bürger in Zeiten von steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie entlasten kann. Ein bewährtes Mittel, so Bürgermeister Fritz Kratzer, sei dabei die Aktiv-Card. Besagte Karte enthält Ermäßigungen für die Benutzung der Sportstätten, für die Verpflegung in den Kinderbetreuungseinrichtungen oder für sportliche und kulturelle Veranstaltungen.