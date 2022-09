Schon vor zwei Jahren stellte die FPÖ den Antrag, den alten Kindergarten "Regenbogen" in der Alleegasse abzureißen und neu zu bauen und bei dieser Gelegenheit auch eine Kinderkrippe zu errichten. Der Bauausschuss hat sich inzwischen die Sache angesehen und kam zum Schluss, dass der Kindergarten zwar nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit sei, aber noch in gutem Zustand. Bürgermeister Karl Rudischer betonte überdies, dass je Kindergartengruppe mit 600.000 Euro Baukosten zu rechnen sei, dies würde in der Alleegasse Kosten von 2,5 Millionen Euro bedeuten. Der Gemeinderat beschloss daher mehrheitlich, den Neubau nicht durchzuführen.