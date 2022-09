Stolze 22 Jahre lang war Gerald Donnerer für die Restaurantkette "Papa Joe's" tätig, die er 2009 auch nach Kapfenberg brachte. Im Sommer des Vorjahres verabschiedete sich Donnerer in den Ruhestand und übergab sein mexikanisches Lokal in der Kapfenberger Innenstadt an ein neues Duo. Aus dem angekündigten Betriebsurlaub im August kehrte "Papa Joe's" aber nicht mehr zurück, vielmehr blieb es dauerhaft geschlossen. Die Stadt Kapfenberg, sie besitzt mit ihrer Altstadt Kapfenberg Revitalisierungs GmbH (kurz AKR) das dazugehörige Gebäude, sucht deshalb nach einem neuen Betreiber.