Im Jahr 2014 wurde ein Kandidat aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Österreich-Sieger bei "9 Plätze - 9 Schätze": der Grüne See. Daraufhin brach ein regelrechter Ansturm auf dieses Naturjuwel in Tragöß los. In weiterer Folge wurden Parkplätze geschaffen und der Besucheransturm musste reguliert werden, weil die Gefahr einfach zu groß war, dass der See und seine Ufer Schaden erleiden.