"In einem Schloss zu leben, ist eigentlich ganz okay." Seit vergangener Woche ist der aus Allerheiligen stammende Georg Schütky, der seit einigen Jahren in Berlin lebt, wieder auf Heimatbesuch. Als seinen Wohnort hat sich Schütky aber nicht etwa eine Pension oder ein Hotel ausgesucht, vielmehr residiert der Regisseur im Schloss Pichl in St. Barbara, wo auch die Forstliche Ausbildungsstätte (kurz FAST) untergebracht ist. Ist bei Schütky etwa der Reichtum ausgebrochen?