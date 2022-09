Nach 2008, 2011, 2015 und 2019 hat sich die große steirische Feuerwehrfamilie am Samstag aus allen Landesteilen auf den Weg gemacht, um bereits zum fünften Mal in den größten österreichischen Wallfahrtsort, nach Mariazell, zu pilgern. Unzählige Feuerwehrkameraden, etwa 800 an der Zahl, folgten dieser Einladung und nahmen nach dem feierlichen Einzug in die Basilika am Festgottesdienst, geleitet von Landesfeuerwehrkurator Michael Staberl, zugleich Superior von Mariazell, teil.