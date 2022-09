Das Wetter spielte zwar nicht mit, der Begeisterung für den ersten "Dsire Heartbeat Run" in St. Lorenzen tat der zwischenzeitliche Regen aber keinen Abbruch. Rund 400 Teilnehmer gingen am Sonntag an den Start, um die Strecke in den Disziplinen Minis, Kids, Youth oder als Teilnehmer am Hauptlauf mit Distanzen von 2,7, 5,4 oder 8,1 Kilometern in Angriff zu nehmen. Beim Hauptlauf wurde eine Strecke in Herz-Form zurückgelegt, welches an den Grundgedanken erinnern soll. Immerhin hat der Getränke-Hersteller die Veranstaltung ins Leben gerufen, um Kindern in der Region zu helfen, welche an einem Herzfehler oder einer Beeinträchtigung leiden.