Die morgendlichen Umräumarbeiten eines 58-Jährigen führten am Samstag in Kapfenberg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 7 Uhr früh wollte der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf seinem Grund einen Heizöltank umstellen. Mit der am Traktor montierten Palettengabel kam er aber zu hoch an und durchstach dabei den Plastiktank. 150 der insgesamt 750 Liter Heizöl flossen aus. Laut Polizei entstand aber "keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt".