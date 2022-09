Als Michael Hiebler, Tennis-Sektionsleiter beim SV St. Marein-Lorenzen am Donnerstag gegen 13.30 in den Himmel blickte, kamen ihm leichte Zweifel. Doch als der Hagelschauer kurze Zeit später vorübergezogen war, konnte Hiebler aufatmen. Stand doch um 15 Uhr die feierliche Neueröffnung der örtlichen Tennisanlage auf dem Programm, die in den letzten Jahren in unzähligen Arbeitsstunden und für fast 200.000 auf den neuesten Stand gebracht wurde. "Wir sind als Sektion 45 Jahre alt. Im Jahr 2019 haben wir aber gemerkt, dass wir in die Zukunft schauen müssen", sagte Hiebler.