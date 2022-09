Die Berge liebte Alois Grubmüller schon in seiner Jugend, die er als viertes von sieben Kindern in Fladnitz an der Teichalm verbrachte. Es begann mit Wanderungen auf den Hochlantsch. Als er mit 15 Jahren zur Papiermacherlehre in die Mürztaler Papierfabrik nach Bruck übersiedelte, lernte er durch einen Arbeitskollegen so richtig das Berggehen und Klettern kennen.