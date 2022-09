Mehr als 5000 Mitglieder zählt die Kapfenberger Sportvereinigung KSV, deren Athleten regelmäßig auch österreichweit für Erfolge sorgen und sich so für das begehrte Sportehrenzeichen empfehlen. Am Montag wurden nun die Leichtathleten Leonie Moser, Anna-Lena Mandl, Fabian Ferk, Daniel Karner und Triathlet Florian Heigl ebenso mit dem Sportehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet wie Schütze Gerhard Knaus, Robert Lechner (Eishockey-Nachwuchs) und Markus Kubesch, der unermüdlich und in mehreren Funktionen für die KSV-Fußballer tätig ist. "Die Leistungen von Sportlern und Funktionären sind gleich wichtig", sagte Bürgermeister Fritz Kratzer. Für Grete Patzelt, die seit 50 Jahren als Vorturnerin tätig ist, gab es sogar das Ehrenzeichen in Gold. Extra ausgezeichnet wurden auch die Athleten des Sportbündels, die bei den Special Olympics im Burgenland abgeräumt haben.