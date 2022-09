Vier Wochen lang haben mehr als 250 Personen an den Vorbereitungen gearbeitet, am Samstag war es dann so weit: Um Punkt 12 Uhr mittags wurde der traditionelle Fetzenmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz eröffnet. Der Andrang war groß, viele warteten schon und drängten auf das Gelände, um sich die besten Stücke zu sichern. Die gesammelten Artikel waren sorgfältig aufbereitet und nach Warengruppen geordnet: Lampen, Bekleidung, Geschirr, Elektroartikel, Schuhe, Spielsachen, Taschen, Bücher, Bilder, Uhren, Eisenwaren und Möbel wurden dem Publikum angeboten, das nicht nur aus dem Mürztal, sondern auch aus dem Bezirk Leoben und vor allem aus der Oststeiermark gekommen war. Insgesamt waren es um die 5000 Besucherinnen und Besucher, die an diesem Tag nach Freßnitz in die Gemeinde Krieglach kamen.