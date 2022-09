Einen Tag vor der großen ÖGB-Demo in der Brucker Innenstadt lud die SPÖ Bruck-Mürzzuschlag zu ihrer Regionalkonferenz nach Mürzzuschlag, bei der Jörg Leichtfried mit 97,22 Prozent der Stimmen - wahlberechtigt waren 144 Delegierte - als Regionalvorsitzender bestätigt wurde. Jene Themen, die nicht einmal 24 Stunden später auf die Straße getragen wurden, dominierten auch im bis zum letzten Platz gefüllten Stadtsaal von Mürzzuschlag. "Auf Bundesebene haben wir leider eine Regierung, die seit Monaten nur zuschaut, wie die Preise in die Höhe schnellen und der Energiemarkt außer Rand und Band ist", sagte Leichtfried in seiner Ansprache.