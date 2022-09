Anfang August hoffte Norbert Kroißenbrunner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung noch darauf, das Angebot in seiner Turnauer Hochschwabpraxis um einen Kinderarzt erweitern zu können. Seit Freitag gibt es grünes Licht, ab Mitte Oktober wird Angela Zacharasiewicz freitags am Nachmittag als Wahlärztin in der Hochschwabpraxis tätig sein. „Turnau ist reich an Kindern und jungen Familien. Daher bin ich höchst erfreut, dass es uns gelungen ist, mit Professorin Zacharasiewicz eine äußerst kompetente und erfahrene Kinderärztin für unseren Ort gewinnen zu können. Die ganze Region wird davon profitieren“, sagt Bürgermeister Stefan Hofer.