Durch Freunde aus Hafendorf haben sich Theresa Fraiß und Andreas Pusterhofer in der Latschenhütte vor neun Jahren kennengelernt. Die Pflegeassistentin und der Landwirt haben sich nun in der Veitsch das Ja-Wort gegeben und ewige Liebe geschworen. Die Freizeit verbringt das frischvermählte Paar mit ihren Kindern beim Radfahren, Skifahren oder in der Therme.