Denise Krenn (29) ist Kapfenbergerin, Dominik Wolf (34) Brucker, trotzdem kennen sie sich schon seit ihrer Kindheit, weil die Eltern gut befreundet waren. Der Altersunterschied von fünf Jahren war aber ein Grund, weshalb sie sich aus den Augen verloren. "Aber vor sechs Jahren hat mir Dominik eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt", erzählt Denise, "und natürlich hab' ich sie angenommen".

Dann ging's ziemlich schnell, wie Denise strahlend berichtet: "Er hat mich schön ausgeführt, zu einem Abendessen, und wir haben beide gewusst, wir sind füreinander bestimmt!" Ab diesem Zeitpunkt waren die beiden unzertrennlich und beschlossen, zu heiraten. Man war sich auch rasch einig, dass die Feier in Portopiccolo nahe Triest stattfinden soll, und auch ein Termin war bald gefunden - das war im Jahr 2018.

Zweimal wegen der Babys verschoben

"Aber dann wurde ich mit Zwillingen schwanger, und das war einfach zu riskant. Also haben wir standesamtlich geheiratet und unsere große Feier verschoben", blicken die beiden zurück. Ein Jahr später war wieder ein Termin fixiert: "Aber ich wurde wieder schwanger, wir mussten also noch einmal verschieben", lacht das Paar. "Und dann haben wir überhaupt gleich beschlossen, wir warten, bis die Kinder aus dem Gröbsten heraus sind", ergänzt Dominik.

Mittlerweile sind die Zwillinge drei Jahre alt und der "Nachzügler" zwei - und jetzt hat's endlich geklappt. Ganz einfach war es trotzdem nicht, denn beide sind selbstständig: Denise Wolf betreibt in Bruck das Frisuren- und Kosmetikinstitut "Fräulein Hübsch". Ihr Mann führt mit einem Partner den Zimmerei- und Holzbaubetrieb "HoWo".

"Wir haben jedenfalls einen Termin gefunden und waren Anfang September im Falisia in Portopiccolo, wo wir schon zweimal reserviert hatten. Und es war wirklich der schönste Tag in unserem Leben", schwärmt Denise, "so schön, dass wir diese Feier an unserem zehnten Hochzeitstag gerne wiederholen möchten".