Am Wochenende nach dem Beginn des jeweiligen Schuljahres endet in Kapfenberg traditionell die Eissaison, wenn sich der Eissalon Tödtling nach sechs Monaten in die Winterpause verabschiedet. Das ist auch am kommenden Samstag, dem 17. September, der Fall, allerdings ist der Abschied heuer ein endgültiger. Bereits seit dem heurigen Februar steht der Gasthof mit einer Nutzfläche von 1675 Quadratmetern zum Verkauf. Die nun zu Ende gehende Eissaison wurde seit 5. März nur noch mit Schleckereis bestritten, die bei den Kunden beliebten Eisbecher wurden bereits nicht mehr angeboten.