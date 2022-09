In der Vorwoche stellten die Arbeiterkammer und die Kinderdrehscheibe den neunten Kinderbetreuungsatlas vor, der das Angebot der Gemeinden in sechs Kategorien einteilt. Mit Kapfenberg, Bruck, Mürzzuschlag und Kindberg schaffen vier Gemeinden den Sprung in die Kategorie 1A. Damit kann dieses kommunale Quartett die Kinderbetreuung für unter 3-Jährige garantieren, bietet einen Ganztagskindergarten mit mindestens acht Stunden an und verfügt auch über eine Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder an zumindest vier Tagen, das sind die drei wesentlichen Kriterien. Zusätzlich wird dort die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aufgrund der umfangreichen Öffnungszeiten besonders gewährleistet, daher das A hinter der 1.