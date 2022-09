Zum Abschluss der Sommerferien waren die Brucker Kinder die ersten Besucher, die einen Blick auf die neue Modelleisenbahn im Wirtschaftspark werfen durften, die im vorletzten Stockwerk ihre Runden dreht. Am Freitag um 13 Uhr durften dann auch die Erwachsenen endlich ran, um die vom Logistikunternehmen Innofreight zur Schau gestellte "Innobahn" erstmals in voller Pracht bewundern zu können. Von "Hammer" bis "entzückend" reichten die Reaktionen der Besucher, die teils sogar aus Deutschlandsberg angereist waren.

Die Eröffnung nahm mit Peter Wanek-Pusset jener Mann vor, der seit 2002 nicht nur Innofreight groß gemacht hat, sondern sich mit der Modelleisenbahn auch einen Wunsch aus Kindheitstagen erfüllt hat. "Unser Motto ist hier: Vorbild trifft Modell", sagte Wanek-Pusset. Die Innobahn, die aus 4600 Bäumen, 700 Metern Gleisen, 500 Zugmodellen und 300 Weichen besteht, soll dabei auch Außenstehenden ein Gefühl vermitteln, was Innofreight mit seinen 140 Mitarbeitern täglich in Österreich und großen Teilen Europas leistet.

Modellbahn-Fan Peter Wanek-Pusset, hier noch in seinem alten Hauptquartier © Innofreight

"Im Grunde geht es für uns darum, den Transport zu optimieren, indem wir zum Beispiel durch unsere eigenen Waggons 30 Prozent mehr Rundholz transportieren können", sagte Wanek-Pusset. Die erste Modellbahn wurde bereits 2017 errichtet, um am alten Standort als Anschauungsmodell zu dienen. Mit dem Umzug in den neuen Wirtschaftspark wuchs die Innobahn, deren Firmenwaggons auch beliebte Geschenke sind, innerhalb von eineinhalb Jahren noch einmal deutlich an, nun soll sie regelmäßig Interessierten zugänglich gemacht werden.

Auch die Kunden des Pius-Instituts halfen eifrig mit © Norbert Mandl

Im Mittelpunkt des Projekts steht neben den vielen Details, zum Leben erweckt durch den Modelleisenbahnclub (MEC) Bruck rund um Peter Schlagbauer oder die Kunden des Pius-Instituts rund um Michael Lebernegg, deshalb auch das Verhältnis zwischen Eisenbahn und Region. "Dass wir als Firma Innofreight zum Beispiel eigene Container für den Transport vom Erzberg nach Donawitz entwickeln, ist für mich als Eisenerzer ein besonderes Gefühl", sagte Wanek-Pusset. Kein Wunder, dass deshalb auch der Erzberg in der prachtvollen Innobahn-Landschaft nicht zu kurz kommt. Abgerundet wird die offizielle Eröffnung am Samstag mit einem Erlebnistag für die ganze Familie, los geht's um 10 Uhr.