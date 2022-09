Es gibt Wochen, da kommt man aus dem Feiern gar nicht heraus. Das denkt sich aktuell wohl auch der Langenwanger Bürgermeister Rudolf Hofbauer. Am Sonntag findet in seiner Gemeinde das Finale der diesjährigen Steirischen Roas statt, wenn die heimische Volkskultur samt Bischof Wilhelm Krautwaschl in Langenwang Station macht. Mitte Oktober kann Hofbauer dann endlich sein neues Ortszentrum eröffnen: "Bislang war Langenwang ja eine der wenigen Gemeinden ohne Hauptplatz." Dazwischen findet mit dem Sicherheitstag auf der Festwiese eine Veranstaltung statt, die schon drei Mal verschoben werden musste.