In die Diskussion um den drohenden Verlust der zweiten Kassenstelle in Spital/Semmering, wo Johannes Stückler seinen Kassenvertrag mit Ende September verliert, schaltete sich am Freitag auch Günther Hirschberger ein. Der Bezirksärztesprecher, der in Wartberg ordiniert, sagt im Gespräch mit der Kleinen Zeitung deutlich: "Für die Einwohnerzahl der Gemeinde Spital reicht eine Kassenstelle, die von Brigitta Maierhofer besetzt wird, aus. Zwei wären nicht sinnvoll, zumal es auch aus touristischer Sicht kaum Übernachtungen gibt." Diese Einschätzung habe er nach Rücksprache mit den anderen Allgemeinmedizinern aus dem Raum Spital-Neuberg auch der Ärztekammer mitgeteilt, die im Frühjahr eine Verlängerung Stücklers schließlich abgelehnt hat.