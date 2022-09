Die Flugbranche – von den Airlines bis hin zu Flugzeugherstellern und ihren Zulieferern – war eine der am stärksten von der Coronapandemie beeinträchtigten Wirtschaftssegmente. Das zeigte sich auch im obersteirischen Kapfenberg. In der dort angesiedelten High Performance Metals Division der Voestalpine ist man auch auf hochfeste Flugzeugkomponenten spezialisiert. Mit Corona wurde den enormen Wachstumszahlen ein vorübergehendes Ende gesetzt. Die Prognosen gingen von einer äußerst zähen Erholung in der Flugbranche aus.