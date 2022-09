Bio-Fernwärme will vier von fünf Brucker Haushalte beheizen

Alleine 2022 werden 14 Millionen Euro in den Ausbau der Biofernwärme in Bruck investiert. Herzstück ist ein neues Heizkraftwerk, bald sollen 80 Prozent der Haushalte an das Fernwärmenetz angeschlossen sein. Heuer kommen 1038 Haushalte dazu.