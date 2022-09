Weil Graz rund um den 17. September zum Aufsteirern lädt und dabei zur Trachten-Hauptstadt wird, kommt der Stadt Bruck eine besondere Ehre zu. Sie bekommt den Titel als Demo-Hauptstadt verliehen, wenn der steirische ÖGB mit Landeschef Horst Schachner an besagtem Samstag zur "Preise runter"-Demonstration lädt. Der Name sei dabei Programm, wie Schachner gemeinsam mit Landessekretär Wolfgang Waxenegger und dem Regionsvorsitzenden Thomas Rinaldi am Montagvormittag im Zuge eines Pressegesprächs betonten.