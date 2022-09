Das Kapfenberger Radar-Auto, das alleine in den ersten zwei Monaten schon 2000 Autolenker erwischt hat, hat in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. In den kommenden Wochen wird der weiße Caddy vor allem im Bereich von Schulen und Kindergärten geparkt. Das verkündete Gerald Fladenhofer, der stellvertretende Leiter der Kapfenberger Stadtpolizei, am Montagvormittag im Zuge eines Pressegesprächs: "Wir werden den Caddy vorrangig für diesen Zweck nutzen und ihn dort einsetzen, wo es möglich ist." Ohnehin habe der regelmäßige Einsatz des Radar-Autos, so heißt es seitens der Stadt, bereits zu merkbaren Verbesserungen geführt.