Gut gefüllte Auftragsbücher und großer Forschungsbedarf im Mobilitätsbereich sorgen bei Pankl seit Jahren für stetiges Unternehmenswachstum. Um auch den wachsenden Personalbedarf zu decken, sucht Pankl nicht nur in der Region, sondern auch im internationalen Umfeld nach neuen Mitarbeitern. Deshalb wurde gemeinsam mit Partnern in Spanien im Zuge von "Talents for Europe" nach passenden Fachkräften für die Standorte in Bruck und Kapfenberg gesucht.