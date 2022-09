Glück im Unglück hatten die Insassen jener zwei Fahrzeuge, die am Donnerstagabend in einen Unfall auf der S 6 in Fahrtrichtung Wien involviert waren. Dort waren sie auf Höhe Mürzhofen aus bislang unbekannter Ursache miteinander kollidiert. Daraufhin rückten die Feuerwehren aus St. Marein, Mürzhofen und Kindberg-Stadt aus, um die Unfallstelle abzusichern und diesen Bereich von groben Verunreinigungen zu säubern.