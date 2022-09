Rund 860 Jugendliche absolvieren derzeit bei Voestalpine in Österreich eine Lehre, allein in der Steiermark werden aktuell rund 400 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Damit ist der Voestalpine-Konzern der größte Lehrlingsausbilder in der Steiermark. Mit 1. September haben alleine in unserem Bundesland wieder 180 neue Lehrlinge den ersten Schritt ins Berufsleben beim Stahl- und Technologiekonzern gewagt. Ein Großteil davon, nämlich rund 100, ist im Ausbildungszentrum am Standort Kapfenberg engagiert, der als Ausbildungsverbund mehrerer Voestalpine-Gesellschaften dient. Dort wird der Fachkräftenachwuchs auf die Prozesse und Abläufe einer digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet.