Seit 2001 hat Anton Aldrian die Brucker Forstschule geleitet, mit 1. September kommt es nun zu einem Wechsel an der Spitze der renommierten Lehranstalt. So übernimmt Wolfgang Hintsteiner interimistisch die Schulleitung. Hintsteiner hat die Forstschule bereits als Schüler kennengelernt, nach der Matura absolvierte er das Forstwirtschaftsstudium an der Boku in Wien. Nach seiner Arbeit als Forschungsassistent am Institut für Waldbau und der AlpS GmbH wechselte der gebürtige Kindberger als Lehrer für Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen sowie Bauwesen und Alpine Naturgefahren an die Forstschule.