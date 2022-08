In Wien gehen derzeit die Wogen hoch, weil der Finanzbedarf der "Wien Energie" in die Milliarden geht und niemand weiß, was das für die zwei Millionen Kunden dieses Energieversorgers heißt. Die Menschen beobachten die Energiepreise mit Bangen und Hoffen, viele wollen auch den Anbieter wechseln.