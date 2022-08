Als passionierter Fischer hat Roland Wernbacher zwar schon einiges erlebt, an seinen jüngsten Fang in der vergangenen Woche wird Wernbacher aber noch länger zurückdenken. Holte er doch einen Wels mit wahren Gardemaßen aus dem Turnauer Richter-Teich: Beachtliche 2,23 Meter lang und stolze 72 Kilogramm schwer ist jener Wels, der nun den Namen "Turnauer Teichmonster" trägt und womöglich als obersteirischer Rekordhalter in die Annalen eingeht. "Unsere Teichanlage gibt es schon seit 1978, das ist bislang aber der größte Fang, noch dazu ist der Wels bei uns aufgewachsen", sagt Hausherr Ulrich Richter.