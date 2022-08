Beim Herzlauf in der Steiermark am 10. Juni dieses Jahres gingen 1950 Teilnehmer – laufende Erwachsene und Kinder sowie Nordic Walker – an den Start und verwandelten St. Barbara für den guten Zweck in eine wahre Sportlandschaft. Die Teilnehmer konnten dabei als Läufer zwischen dreieinhalb, sieben oder 10,5 Kilometern wählen, während die Nordic Walker eine Strecke von dreieinhalb Kilometern absolvierten. Mit einem Spendenscheck in Höhe von 12.462 Euro stellten sich Jochen Jance, Bernd Stelzer, Carina Leitner und Rainer Schlang aus St. Barbara nun bei Michaela Altendorfer und Katrin Brunner von Herzkinder Österreich ein.