Auf ein fußballerisch attraktives Wochenende kann sich die Stadt Kapfenberg freuen. Am Freitagabend (18.10 Uhr) kämpft der KSV im Franz-Fekete-Stadion gegen Steyr um wichtige Punkte im Abstiegskampf, Mädchen und Frauen haben dabei aufgrund einer österreichweiten Kampagne von ÖFB, Bundesliga und ihren Vereinen freien Eintritt. Um 19.30 Uhr steigt am Schirmitzbühel das Topspiel der Frauen-Oberliga zwischen Parschlug und Rottenmann, ehe am Samstag in Diemlach das Kapfenberger Derby zwischen Rapid und Parschlug (17 Uhr) ansteht.