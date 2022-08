Am Donnerstagabend geht in Kapfenberg noch Finale der diesjährigen "Chill Hill"-Reihe über die Bühne, am Freitag wartet dann bereits das nächste Konzert-Highlight. Erstmals wird es dabei auf dem Kapfenberger Flugplatz ein Musikfestival geben, wo in Kooperation zwischen Ring-Events und der Stadtgemeinde die "Hangar Vibes" stattfinden. "Die Bands werden direkt im Hangar zwischen den Flugzeugen ihre Gigs spielen", sagt Veranstalter Benjamin Grundauer.