KPÖ: Bruck braucht jährlich drei Millionen Euro vom Land

KPÖ-Gemeinderat Jürgen Klösch zog am Mittwoch in einem Pressegespräch Halbzeitbilanz dieser Gemeinderats-Periode. Er will das Budget sanieren und die Sozialleistungen erhöhen. Dies sei kein Widerspruch.